Суарес сравнил Холанда и Мбаппе
Фото Football Espana
Нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес сделал выбор между Эрлингом Холандом и Килианом Мбаппе.
"Я немного больше за Холанда. Это великий игрок, выступающий на впечатляющем уровне. Он обладает невероятной физической силой. Уже сейчас Эрлинг одна из лучших "девяток" мира. Он ознаменует эпоху. Но Мбаппе тоже на невероятном уровне", - приводит слова уругвайца Marca.
В текущем сезоне 20-летний Холанд сыграл за дортмундскую "Боруссию" 31 матч, в которых отличился 33 голами и 8 ассистами.
22-летний Мбаппе в нынешней кампании забил 30 мячей и сделал 9 результативных передач в 36 играх в составе ПСЖ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20