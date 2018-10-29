Суарес сравнялся с Роналду по количеству голов в Эль Класико в рамках Ла Лиги

Теги реал мадридбарселоналуис суарескриштиану роналду

Суарес сравнялся с Роналду по количеству голов в Эль Класико в рамках Ла ЛигиФорвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес сравнялся с легендой мадридского "Реала" Криштиану Роналду по количеству голов в Эль Класико в рамках Ла Лиги.

Однако, как информирует Bleacher Report Football, чтобы забить свои 9 голов в самом главном испанском клубном противостоянии в чемпионате уругвайскому нападающему потребовалось 9 матчей, тогда как португальский бомбардир затратил на достижение этой цели ровно вдвое больше матчей.

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