Суарес сравнялся с Роналду по количеству голов в Эль Класико в рамках Ла Лиги

Форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес сравнялся с легендой мадридского "Реала" Криштиану Роналду по количеству голов в Эль Класико в рамках Ла Лиги.

Однако, как информирует Bleacher Report Football, чтобы забить свои 9 голов в самом главном испанском клубном противостоянии в чемпионате уругвайскому нападающему потребовалось 9 матчей, тогда как португальский бомбардир затратил на достижение этой цели ровно вдвое больше матчей.

Не пропустите: эксклюзивный материал по итогам Эль Класико. | soccernews.ru