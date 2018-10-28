Суарес стал первым игроком, после Месси, сделавшим хет-трик в класико за последние 24 года



Нападающий "Барселоны" Луис Суарес отметился хет-триком в матче 10-го тура чемпионата Испании с "Реалом" (5:1).

Благодаря этому уругваец стал первым футболистом за последние 24 года, кроме Лионеля Месси, который сумел забить три гола в Эль-класико.

Ранее Месси дважды оформлял хет-трик в матчах с "Реалом" в 2007 и 2014 годах.

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