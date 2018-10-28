Суарес стал первым игроком, после Месси, сделавшим хет-трик в класико за последние 24 года

3 Теги реал мадридбарселоналуис суареслионель месси

Суарес стал первым игроком, после Месси, сделавшим хет-трик в класико за последние 24 года
Нападающий "Барселоны" Луис Суарес отметился хет-триком в матче 10-го тура чемпионата Испании с "Реалом" (5:1).

Благодаря этому уругваец стал первым футболистом за последние 24 года, кроме Лионеля Месси, который сумел забить три гола в Эль-класико.

Ранее Месси дважды оформлял хет-трик в матчах с "Реалом" в 2007 и 2014 годах.

Не пропустите: Счастливый день Суареса: "Барселона" без Месси разгромила "Реал" в Эль Класико. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Гол головой сегодня был просто шедевральный!

Ответить
Зенден

Согласен, уругваец с Артуром сегодня на отлично сыграли.

Ответить
Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Артур с Интером вообще сыграл блестяще. Сегодня немного на публику играл, но в целом, он уже незаменим.

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Футбол XXI века: "Ювентус" (2015-2019)

Футбол XXI века: "Ювентус" (2015-2019)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 21 49
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 21 44
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 21 39
4 Севилья Севилья 21 36
5 Алавес Алавес 21 32
6 Хетафе Хетафе 21 31
7 Валенсия Валенсия 21 29
8 Бетис Бетис 21 29
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 21 27
10 Эйбар Эйбар 21 26
11 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 21 26
12 Леванте Леванте 21 26
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 21 25
14 Жирона Жирона 21 24
15 Эспаньол Эспаньол 21 24
16 Леганес Леганес 21 23
17 Райо Вальекано Райо Вальекано 21 23
18 Сельта Виго Сельта Виго 21 21
19 Вильярреал Вильярреал 21 18
20 Уэска Уэска 21 12
Полная таблица

топ-5 тегов