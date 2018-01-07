Суарес стал седьмым бомбардиром в истории "Барселоны"

В матче 18-го тура чемпионата Испании "Барселона" разгромила "Леванте" со счетом 3:0.

Один из мячей в этом поединке на счету уругвайского нападающего каталонского клуба Луиса Суареса.

Этот гол стал для него 132-м за "Барселону" и он вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров клуба.

Уругваец обошел Самуэля Это'О (131) и теперь его ближайшим соперником является Паулино Алькантара (143).

Первая пятерка лучших снайперов "Барселоны" выглядит так:

1. Лионель Месси - 527

2. Сезар Родригес - 232

3. Ласло Кубала - 194

4. Хосеп Самитер - 184

5. Хосеп Эскола - 167

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