Суарес сыграл свой сотый матч за "Барселону" в Ла Лиге

Вчера форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес провел свою сотую игру в испанской Ла Лиге за свой клуб.

В этих матчах уругвайскому бомбардиру удалось 86 раз поразить ворота соперников. Сам футболист, комментируя свое достижение, написал в твиттере: "Горжусь сыграть 100 матчей в этой футболке!!! Спасибо всем за поддержку. Вперед "Барса".

Напомним, "Барселона" близка к обновлению рекорда своего лучшего старта в Ла Лиге. | soccernews.ru