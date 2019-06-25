Суарес требовал пенальти за игру рукой вратаря

2 Теги уругвайчилибарселоналуис суарес

Суарес требовал пенальти за игру рукой вратаря

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес угодил в курьёзную ситуацию во время матча третьего тура группового этапа Кубка-Америки-2019 против Чили.

Игрок "Барселоны" простреливал в штрафной площадке соперника, но ему помешал вратарь Габриэль Арьяс, переведя рукой мяч на угловой.

Суарес к удивлению всех начал требовать пенальти, однако быстро сориентировался и схватился за голову.

Напомним, что в итоге Уругвай минимально победил Чили и с первого места в группе вышел в 1/4 финала турнира.

Не пропустите: Определились четвертьфинальные пары Кубка Америки-2019. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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andi
андрей

Повезло вратарю,а то Суарес мог и покусать.

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Карыч
Карыч

Он только игру зубами признаёт.

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