Суарес требовал пенальти за игру рукой вратаря

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес угодил в курьёзную ситуацию во время матча третьего тура группового этапа Кубка-Америки-2019 против Чили.

Игрок "Барселоны" простреливал в штрафной площадке соперника, но ему помешал вратарь Габриэль Арьяс, переведя рукой мяч на угловой.

Суарес к удивлению всех начал требовать пенальти, однако быстро сориентировался и схватился за голову.

Luis Suárez pidiendo mano del arquero de Chile dentro del área. Lo mejor del partido hasta el momento. pic.twitter.com/g3wcWTIdio — Santiago Riquelme (@SantiRiquelme) 24 июня 2019 г.

Напомним, что в итоге Уругвай минимально победил Чили и с первого места в группе вышел в 1/4 финала турнира.

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