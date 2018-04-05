Суарес: "У нас было много моментов, а вратарь "Ромы" провел отличный матч"
Нападающий "Барселоны" Луис Суарес прокомментировал победу над "Ромой" (4:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов.
По словам футболиста, его команда заслуженно победила.
"Мой гол помог нам увеличить преимущество, когда "Рома" играла хорошо. Мы не забили бы наших голов, если бы не проводили острые комбинации. У нас было много моментов, а вратарь "Ромы" провел отличный матч, поэтому результат не вводит в заблуждение. Мы хотим выиграть все наши матчи. Внутренние турниры – отдельная история. Она не пересекается с Лигой Чемпионов", - сказал он. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Топ-10 лучших центральных полузащитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory
-
В победу сборной России на ЧМ-2018 верят лишь 4 процента россиян
-
Раш: "Салах может встать в один ряд с Месси и Роналду"
-
Чех: "Должны были забивать больше в ворота ЦСКА"
-
Сорокин: "Мутко по-прежнему вовлечен в процессы организации ЧМ-2018"
-
Гарсия: "Исход противостояния с "Лейпцигом" все еще не ясен"
-
Гаттузо пообещал вернуть "Милану" былую славу
-
Оспина и Мхитарян не сыграют против "Саутгемптона"
-
Витсель: "Думаю, что мы провели хорошую работу в "Зените"
-
Лулич: "Мы отлично реагировали на пропущенные голы от "Зальцбурга"
-
Компани: "У нас есть один шанс выиграть в Лиге Чемпионов"
-
Бельерин: "Отправимся в Россию на позитиве"
-
Джан рискует пропустить ЧМ-2018
-
ПСЖ сразится с "Сент-Этьеном" в стартовом матче 32 тура Лиги 1
-
Турнир прогнозов: анонс 45 тура
-
Турнир прогнозов: итоги 44 тура
-
Венгер: "ЦСКА доставил проблемы "Арсеналу", нам было непросто"
-
Ляказетт: "Я вернулся, все отлично"
-
Шатов: "Я сыграю за "Краснодар", а не против "Зенита"
-
Рэмзи: "Арсенал" пока не обеспечил себе выход в полуфинал Лиги Европы"