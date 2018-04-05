Суарес: "У нас было много моментов, а вратарь "Ромы" провел отличный матч"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес прокомментировал победу над "Ромой" (4:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов.

По словам футболиста, его команда заслуженно победила.

"Мой гол помог нам увеличить преимущество, когда "Рома" играла хорошо. Мы не забили бы наших голов, если бы не проводили острые комбинации. У нас было много моментов, а вратарь "Ромы" провел отличный матч, поэтому результат не вводит в заблуждение. Мы хотим выиграть все наши матчи. Внутренние турниры – отдельная история. Она не пересекается с Лигой Чемпионов", - сказал он. | http://soccernews.ru