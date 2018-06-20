Суарес удивлен результатом матча Уругвай - Саудовская Аравия



Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес признался, что он не ожидал столь сложной победы в матче Чемпионата Мира-2018 против Саудовской Аравии (1:0).

"Сегодня матч был очень сложный. Немного результат удивил, но это чемпионат мира. Мы выходим на поле и стараемся забить гол. Есть что улучшать, не совсем сыграли так, как хотелось быть, но нам важно добиться результата", - приводят слова Суареса российские СМИ.

"Мы можем гордиться, что мы три чемпионата мира подряд выходим в следующий этап, и мы можем наслаждаться этим прекрасным моментом", – добавил форвард.

Напомним, что благодаря этой победе Уругвай гарантировал себе выход в плей-офф ЧМ-2018.

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