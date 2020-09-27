Суарес установил рекорд в первом матче за "Атлетико"

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Суарес установил рекорд в первом матче за "Атлетико"

Форвард Луис Суарес дебютировал за "Атлетико" в матче Примеры против "Гранады" (6:1).

33-летний уругваец в первом матче за "матрасников" отметился двумя голами и одним ассистом.

Как сообщает Opta, Суарес стал первым игроком в истории "Атлетико", который забил два гола в дебютном матче за мадридский клуб.

Напомним, что Суарес перешел в "Атлетико" из "Барселоны" на правах свободного агента.

Читайте также: Луис Суарес поучаствовал в разгроме "Гранады" в своем дебютном матче за "Атлетико". | http://soccernews.ru
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