Суарес уже позади, до Месси три мяча: Роналду вернулся в гонку бомбардиров Примеры (ФОТО)

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Суарес уже позади, до Месси три мяча: Роналду вернулся в гонку бомбардиров Примеры (ФОТО)

Лидер мадридского "Реала" Криштиану Роналду имеет все шансы завоевать приз "Пичичи", вручаемый лучшему бомбардиру чемпионата Испании.

Португалец, набравший отличную форму, вернулся в борьбу за индивидуальную награду, хотя ранее казалось, что приз точно разыграют Лео Месси и Луис Суарес.

Теперь Суарес (21) уже позади Роналду (22), а до Месси (25) осталось всего три мяча. 

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