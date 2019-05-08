Суарес: "В эпизоде с четвертым голом мы защищались как дети"

Форвард "Барселоны" Луис Суарес прокомментировал игру своей команды в матче с "Ливерпулем" в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов (0:4). Об этом информирует ESPN.

"Недопустимо пропускать два гола за минуту с лишним. В эпизоде с четвертым голом мы защищались как дети", - сказал Суарес.

Напомним, "Барселона" проиграла по сумме двух матчей (4:3) и вылетела из Лиги чемпионов.

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