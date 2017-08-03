Суарес в инстаграме поблагодарил Неймара за проведенное вместе время

Форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес в инстаграме поблагодарил своего партнера по линии атаки в клубе Неймара, который близок к переходу во французский ПСЖ, за проведенное вместе время.

"Желаю тебе всего наилучшего, друг!!! Благодарю тебя за любовь, которую ты мне дал, за время, которое мы провели вместе!!!! Также благодарю тебя за поддержку, за все, что я познал с тобой и за уникальные моменты, которое мы пережили вместе!!!! Моя любовь к тебе никогда не иссякнет, брат", - написал уругваец.

Напомним, министр финансов Франции рад трансферу Неймара в ПСЖ. | soccernews.ru