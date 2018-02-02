Суарес: "Валенсия" всегда сильна, особенно в полуфинале Кубка Испании"

Теги барселонаваленсиялуис суарес

Суарес: "Валенсия" всегда сильна, особенно в полуфинале Кубка Испании"Нападающий "Барселоны" Луис Суарес подвел итоги матча полуфинала Кубка Испании с "Валенсией" (1:0).

Напомним, что единственный мяч в игре забил именно уругваец.

"Мы добились минимального преимущества, но осталось ещё 90 минут. "Валенсия" всегда сильна, особенно в полуфинале Кубка Испании. Мой забитый мяч? Всегда важно помогать команде, сегодня я забил ещё один гол, будем надеяться, что продолжим в том же духе", - отметил форвард. | http://soccernews.ru 

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Реал" отправляется в Валенсию на игру с "Леванте"

"Реал" отправляется в Валенсию на игру с "Леванте"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 21 57
2 Атлетико Мадрид 21 46
3 Валенсия 21 40
4 Реал Мадрид 20 38
5 Вильярреал 21 37
6 Севилья 21 33
7 Сельта Виго 21 31
8 Эйбар 21 29
9 Хетафе 21 28
10 Жирона 21 28
11 Леганес 20 28
12 Атлетик Бильбао 21 27
13 Бетис 21 27
14 Эспаньол 21 24
15 Реал Сосьедад 21 23
16 Леванте 21 19
17 Алавес 21 19
18 Депортиво Ла-Корунья 21 17
19 Лас Пальмас 21 14
20 Малага 21 13
Полная таблица

топ-5 тегов