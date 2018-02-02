Суарес: "Валенсия" всегда сильна, особенно в полуфинале Кубка Испании"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес подвел итоги матча полуфинала Кубка Испании с "Валенсией" (1:0).

Напомним, что единственный мяч в игре забил именно уругваец.

"Мы добились минимального преимущества, но осталось ещё 90 минут. "Валенсия" всегда сильна, особенно в полуфинале Кубка Испании. Мой забитый мяч? Всегда важно помогать команде, сегодня я забил ещё один гол, будем надеяться, что продолжим в том же духе", - отметил форвард. | http://soccernews.ru