Суарес: "Вальверде не виноват в поражении от "Атлетико"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес после поражения от "Атлетико" в полуфинале Суперкубка Испании поддержал наставника своей команды Эрнесто Вальверде.

"Не знаю, поможет ли нам это поражение, но оно говорит о том, что нам есть что исправлять. Вальверде не виноват, ошибки совершали игроки, а этого нельзя делать", - приводит слова Суареса Marca.

Вальверде возглавляет "сине-гранатовых" с лета 2017 года. По окончании нынешнего сезона он, скорее всего, покинет клуб в связи с истечением срока контракта.

Не пропустите: Месси: "Я верю в Вальверде". | http://soccernews.ru