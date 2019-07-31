Суарес вернулся к тренировкам с "Барселоной"
"Барселона" в своём официальном твиттере объявила о возвращении к тренировкам с командой нападающего Луиса Суареса.
32-летний футболист накануне прибыл в расположение "блауграны" после отпуска и уже сегодня приступил к занятиям.
Напомним, что Суарес прилетел в Каталонию позднее остальных в связи с участием в Кубке Америки-2019.
В прошлом сезоне форвард забил 25 голов и сделал 13 ассистов в 49 матчах.
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