Суарес вернулся в общую группу

Форвард "Барселоны" Луис Суарес уже восстановился после повреждения, сообщает твиттер клуба.

Напомним, что уругваец повредил колено 17 августа в матче против "Реала" и срок его восстановления должен был составить один месяц.

Однако участие Суареса в завтрашней игре против "Алавеса" находится под вопросом.

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