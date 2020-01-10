Суарес, вероятно, выбыл на несколько недель из-за травмы

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес, возможно, выбыл на несколько недель, передает Sport.es.



По данным источника, после матча Суперкубка Испании с "Атлетико" (2:3) футболист посетил клубного врача. На выходных уругваец пройдет углубленное медицинское обследование. Скорее всего, форварду понадобится операция на колено.



Ожидается, что Суарес пропустит не больше трех недель.

А еще: Суарес - лучший игрок чемпионата Испании в декабре| http://soccernews.ru