Суарес вмешался в ситуацию с Неймаром

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Суарес вмешался в ситуацию с НеймаромФорвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес вмешался в ситуацию со своим партнером по линии атаки в команде Неймаром, который может перейти во французский ПСЖ.

Как информирует sport.es, уругвайский бомбардир "сине-гранатовых" имел длительные переговоры с бразильцем, во время которых он пытался убедить своего пока еще одноклубника отказаться от переезда в Париж.

Напомним, Месси уже определился с возможной заменой для Неймара. | soccernews.ru

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