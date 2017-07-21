Суарес вмешался в ситуацию с Неймаром

Форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес вмешался в ситуацию со своим партнером по линии атаки в команде Неймаром, который может перейти во французский ПСЖ.

Как информирует sport.es, уругвайский бомбардир "сине-гранатовых" имел длительные переговоры с бразильцем, во время которых он пытался убедить своего пока еще одноклубника отказаться от переезда в Париж.

Напомним, Месси уже определился с возможной заменой для Неймара. | soccernews.ru