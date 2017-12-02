Суарес вошел в десятку лучших бомбардиров в истории "Барселоны"

Форвард "Барселоны" Луис Суарес забил гол в матче с "Сельтой" (2:2).

Этот гол стал для Суареса 127-м за каталонский клуб и таким образом, он вошел в десятку лучших бомбардиров в истории клуба, сравнявшись по голам с Анхелем Арочи.

Напомним, что первое место в списке бомбардиров занимает Лионель Месси, на счету которого 524 гола.

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