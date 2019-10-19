Суарес вошёл в топ-4 бомбардиров в истории "Барселоны"

Форвард "Барселоны" Луис Суарес забил 184-й гол в составе каталонской команды.

Уругваец догнал в списке лучших бомбардиров клуба Жозепа Самитьера и теперь делит с ним четвёртое место.

Опережают их только Ладислао Кубала (194), Сесар Родригес (232) и Лионель Месси (605).

Суарес выступает за "Барсу" с лета 2014 года, он провёл 256 матчей в составе "блауграны".

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