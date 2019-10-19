Суарес вошёл в топ-4 бомбардиров в истории "Барселоны"
Форвард "Барселоны" Луис Суарес забил 184-й гол в составе каталонской команды.
Уругваец догнал в списке лучших бомбардиров клуба Жозепа Самитьера и теперь делит с ним четвёртое место.
Опережают их только Ладислао Кубала (194), Сесар Родригес (232) и Лионель Месси (605).
Суарес выступает за "Барсу" с лета 2014 года, он провёл 256 матчей в составе "блауграны".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|9
|19
|2
|Реал Мадрид
|8
|18
|3
|Гранада
|9
|17
|4
|Атлетико Мадрид
|8
|15
|5
|Реал Сосьедад
|8
|13
|6
|Севилья
|8
|13
|7
|Атлетик Бильбао
|8
|12
|8
|Валенсия
|8
|12
|9
|Вильярреал
|8
|11
|10
|Леванте
|8
|11
|11
|Осасуна
|9
|11
|12
|Хетафе
|8
|10
|13
|Реал Вальядолид
|8
|10
|14
|Эйбар
|9
|9
|15
|Сельта Виго
|8
|9
|16
|Бетис
|8
|9
|17
|Алавес
|8
|8
|18
|Мальорка
|8
|7
|19
|Эспаньол
|8
|5
|20
|Леганес
|8
|2