Суарес вошёл в топ-4 бомбардиров в истории "Барселоны"

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Суарес вошёл в топ-4 бомбардиров в истории "Барселоны"

Форвард "Барселоны" Луис Суарес забил 184-й гол в составе каталонской команды.

Уругваец догнал в списке лучших бомбардиров клуба Жозепа Самитьера и теперь делит с ним четвёртое место.

Опережают их только Ладислао Кубала (194), Сесар Родригес (232) и Лионель Месси (605).

Суарес выступает за "Барсу" с лета 2014 года, он провёл 256 матчей в составе "блауграны".

Не пропустите: "Барселона" в гостях разгромила "Эйбар", у Месси гол и ассист. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Думаю его потолок 3-е место,после этого сезона мне кажется его продадут,а в его возрасте настрелять 50 голов это задача невыполнима,а про Месси я вообще молчу)

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

После такого паса Месси, там даже инвалид с одной ногой забил.

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