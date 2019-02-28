Суарес вошел в тройку лучших бомбардиров "Барселоны" в матчах с "Реалом"

Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес забил гол в ответном полуфинальном матче Кубка Испании против "Реала" (1:0, идет второй тайм).

Этот гол стал для Суареса 10-м в ворота королевского клуба и он вошел в тройку лучших бомбардиров "Барселоны" в матчах с "Реалом".

Больше Суареса "Реалу" забивали только Лионель Месси (26) и Сезар Родригес (14).

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