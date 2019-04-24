Суарес вошёл в тройку лучших бомбардиров "Барселоны" в Примере
Нападающий Луис Суарес забил 131-й гол в составе "Барселоны" в матчах Примеры.
Уругваец поразил ворота "Алавеса" в игре 34-го тура чемпионата Испании, реализовав пенальти.
Как сообщает официальный твиттер каталонского клуба, Суарес вошёл в тройку лучших бомбардиров "блауграны" в Примере. Он сравнялся с Ладислао Кубалой, впереди только Лионель Месси (416) и Сесар Родригес (190).
32-летний форвард выступает за "Барселону" с 2014 года, всего в его активе 176 голов в 244 матчах.
Не пропустите: Суарес вышел на второе место в списке лучших бомбардиров Примеры, догнав Бензема. | http://soccernews.ru
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