Суарес вошёл в тройку лучших бомбардиров "Барселоны" в Примере

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Суарес вошёл в тройку лучших бомбардиров "Барселоны" в Примере

Нападающий Луис Суарес забил 131-й гол в составе "Барселоны" в матчах Примеры.

Уругваец поразил ворота "Алавеса" в игре 34-го тура чемпионата Испании, реализовав пенальти.

Как сообщает официальный твиттер каталонского клуба, Суарес вошёл в тройку лучших бомбардиров "блауграны" в Примере. Он сравнялся с Ладислао Кубалой, впереди только Лионель Месси (416) и Сесар Родригес (190).

32-летний форвард выступает за "Барселону" с 2014 года, всего в его активе 176 голов в 244 матчах.

Не пропустите: Суарес вышел на второе место в списке лучших бомбардиров Примеры, догнав Бензема. | http://soccernews.ru

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