Суарес вошел в заявку "Барселоны" на матч с "Сельтой"
Стало известно, кто вошел в заявку "Барселоны" на матч с "Сельтой" в рамках 13-го тура Примеры.
Отметим, что в состав попал форвард Луис Суарес, который ранее был травмирован. Сегодня, 8 ноября, он тренировался с командой.
Заявка "Барселоны": Тер Штеген, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс, Артур, Суарес, Месси, Дембеле, Нету, Ленгле, Ваге, Гризманн, Роберто, Де Йонг, Видаль, Умтити, Фирпо, Фати.
Матч "Барселона" - "Сельта" состоится завтра, 9 ноября, на "Камп Ноу". Начало - в 23:00 (мск).
А еще: Месси и Гризманн не разговаривают во время тренировок| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|11
|22
|2
|Реал Мадрид
|11
|22
|3
|Реал Сосьедад
|12
|22
|4
|Атлетико Мадрид
|12
|21
|5
|Севилья
|12
|21
|6
|Гранада
|12
|20
|7
|Хетафе
|12
|19
|8
|Вильярреал
|12
|18
|9
|Осасуна
|12
|18
|10
|Атлетик Бильбао
|12
|17
|11
|Леванте
|12
|17
|12
|Реал Вальядолид
|12
|17
|13
|Валенсия
|12
|17
|14
|Эйбар
|12
|15
|15
|Бетис
|12
|13
|16
|Алавес
|12
|12
|17
|Мальорка
|12
|11
|18
|Сельта Виго
|12
|9
|19
|Эспаньол
|12
|8
|20
|Леганес
|12
|5