Суарес вошел в заявку "Барселоны" на матч с "Сельтой"

Стало известно, кто вошел в заявку "Барселоны" на матч с "Сельтой" в рамках 13-го тура Примеры.

Отметим, что в состав попал форвард Луис Суарес, который ранее был травмирован. Сегодня, 8 ноября, он тренировался с командой.

Заявка "Барселоны": Тер Штеген, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс, Артур, Суарес, Месси, Дембеле, Нету, Ленгле, Ваге, Гризманн, Роберто, Де Йонг, Видаль, Умтити, Фирпо, Фати.

Матч "Барселона" - "Сельта" состоится завтра, 9 ноября, на "Камп Ноу". Начало - в 23:00 (мск).

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