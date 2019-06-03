Суарес восстановился после травмы колена

Форвард "Барселоны" Луис Суарес восстановился после травмы и в скором времени отправится в расположение сборной Уругвая для участия в Кубке Америки.

Напомним, у 32-летнего футболиста были проблемы с ногой. Игроку была сделана артроскопия правого колена.

Кубок Америки пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Сборная Уругвая сыграет в одной группе с Чили, Эквадором и Японией.

Напомним, что из-за повреждения уругваец пропустил Кубок Испании, в котором его команда потерпела поражение.

В нынешнем он провел за "Барселону" 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 25 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2021 года.

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