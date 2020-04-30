Суарес впервые за полтора месяца покинул свой дом

Форвард "Барселоны" Луис Суарес впервые за почти два месяца покинул свой дом. Об этом сообщает The Sun.

Испания была одной из стран, которая больше всего пострадала из-за пандемии коронавируса. Но с 27 апреля власти решили смягчить карантин, разрешив с ограничением выходить на улицу детям до 14 лет в сопровождении взрослых.

Суарес покинул свой особняк, чтобы прогуляться с детьми и женой.

Напомним, на данный момент футболист восстанавливается после травмы колена.

По последним данным, в Испании количество зараженных коронавирусом насчитывается 213 тысяч, почти 25 тысяч человек скончалось.

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