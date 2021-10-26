Суарес вспомнил о расистском конфликте с Эвра

Фото: инстаграм Луиса Суареса/Автор неизвестен

Уругвайский нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес рассказал о конфликте с бывшим защитником "Манчестер Юнайтед" Патрисом Эвра в 2011 году на почве расизма.

"У меня были сложные моменты в жизни. Например, когда Эвра обвинил меня в расизме. Это очень задело меня. Я уроженец Южной Америки и у меня никогда не было проблем с темнокожими футболистами ни в одной стране, где я играл. Мне было очень сложно преодолеть", – приводит слова Суареса ESPN.

Ранее Эвра заявил, что Суарес назвал его "черным".

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