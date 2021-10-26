Суарес вспомнил о расистском конфликте с Эвра
Фото: инстаграм Луиса Суареса/Автор неизвестен
Уругвайский нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес рассказал о конфликте с бывшим защитником "Манчестер Юнайтед" Патрисом Эвра в 2011 году на почве расизма.
"У меня были сложные моменты в жизни. Например, когда Эвра обвинил меня в расизме. Это очень задело меня. Я уроженец Южной Америки и у меня никогда не было проблем с темнокожими футболистами ни в одной стране, где я играл. Мне было очень сложно преодолеть", – приводит слова Суареса ESPN.
Ранее Эвра заявил, что Суарес назвал его "черным".
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|Шеффилд Юнайтед
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|9
|Арсенал Лондон
|27
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|27
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|11
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|36
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|Саутгемптон
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|27
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|Ньюкасл Юнайтед
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|31
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18