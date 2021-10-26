Суарес вспомнил о расистском конфликте с Эвра

Теги атлетико мадридлуис суареспатрис эвра

Суарес вспомнил о расистском конфликте с Эвра

Фото: инстаграм Луиса Суареса/Автор неизвестен

Уругвайский нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес рассказал о конфликте с бывшим защитником "Манчестер Юнайтед" Патрисом Эвра в 2011 году на почве расизма.

"У меня были сложные моменты в жизни. Например, когда Эвра обвинил меня в расизме. Это очень задело меня. Я уроженец Южной Америки и у меня никогда не было проблем с темнокожими футболистами ни в одной стране, где я играл. Мне было очень сложно преодолеть", – приводит слова Суареса ESPN.

Ранее Эвра заявил, что Суарес назвал его "черным". 

Не пропустите: Суарес не видит конкурентов у Месси в борьбе за "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Азар может перейти в "Ньюкасл"

Азар может перейти в "Ньюкасл"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов