Суарес выбыл из строя на месяц

Теги луис суаресбарселона

Суарес выбыл из строя на месяц

Форвард "Барселоны" Луис Суарес получил травму правого колена в ответном матче за Суперкубок Испании против мадридского "Реала".

Как сообщает официальный сайт "сине-гранатовых", 30-летний уругваец выбыл из строя на четыре недели.

Таким образом, Суарес пропустит матчи Примеры с "Бетисом", "Алавесом" и "Эспаньолом", а также поединок первого тура группового раунда Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru

комментарии
Конь

Донырялся.

Ответить

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Германия в ожидании старта сезона: "Бавария" в первом туре встретится с "Байером"

Германия в ожидании старта сезона: "Бавария" в первом туре встретится с "Байером"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов