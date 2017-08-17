Суарес выбыл из строя на месяц

Форвард "Барселоны" Луис Суарес получил травму правого колена в ответном матче за Суперкубок Испании против мадридского "Реала".

Как сообщает официальный сайт "сине-гранатовых", 30-летний уругваец выбыл из строя на четыре недели.

Таким образом, Суарес пропустит матчи Примеры с "Бетисом", "Алавесом" и "Эспаньолом", а также поединок первого тура группового раунда Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru