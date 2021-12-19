Суарес выдал худшую серию в карьере в Испании

Теги луис суаресатлетико мадридла лига

Суарес выдал худшую серию в карьере в ИспанииФото: инстаграм Суареса/Автор неизвестен

Уругвайский форвард мадридского "Атлетико" Луис Суарес провел на поле 57 минут в матче против "Севильи" в 18-м туре Ла Лиги, который "матрасники" проиграли со счетом 1:2.

Нападающий не сумел отличиться забитым голом в этой встрече, как и в шести матчах Примеры до этого. Таким образом, его "сухая" серия длится уже семь матче чемпионата Испании кряду. 

Это худшая серия уругвайца за время выступлений в Ла Лиге. Суарес выступает в Испании с 2014 года, когда перешел из "Ливерпуля" в "Барселону". С лета 2020 года он играет за "Атлетико", с которым уже успел стать чемпионом Испании.

Также не пропустите: Главные новости дня: 18 декабря. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" хочет продлить контракт с Винисиусом

"Реал" хочет продлить контракт с Винисиусом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов