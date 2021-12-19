Суарес выдал худшую серию в карьере в Испании

Фото: инстаграм Суареса/Автор неизвестен

Уругвайский форвард мадридского "Атлетико" Луис Суарес провел на поле 57 минут в матче против "Севильи" в 18-м туре Ла Лиги, который "матрасники" проиграли со счетом 1:2.

Нападающий не сумел отличиться забитым голом в этой встрече, как и в шести матчах Примеры до этого. Таким образом, его "сухая" серия длится уже семь матче чемпионата Испании кряду.

Это худшая серия уругвайца за время выступлений в Ла Лиге. Суарес выступает в Испании с 2014 года, когда перешел из "Ливерпуля" в "Барселону". С лета 2020 года он играет за "Атлетико", с которым уже успел стать чемпионом Испании.

Также не пропустите: Главные новости дня: 18 декабря. | http://soccernews.ru