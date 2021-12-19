Суарес выругался после замены в матче с "Севильей"

Теги атлетико мадридлуис суарес

Суарес выругался после замены в матче с "Севильей"Фото: инстаграм Суареса/Автор неизвестен

Уругвайский нападающий "Атлетико Мадрид" Луис Суарес жестко выругался после того, как главный тренер "матрасников" Диего Симеоне заменил его в матче с "Севильей" (1:2).

Напомним, что еще на 57-й минуте при счете 1:1 вместо "Эль Пистолеро" на поле вышел бразильский форвард Матеус Кунья.

После этого уругваец через все поле шел к скамейке запасных, параллельно с этим ругаясь в неизвестном адресе.

"Сраный мудак, всегда одно и то же", – зафиксировали камеры слова Суареса.

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