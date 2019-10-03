Суарес вышел на 3-е место в истории "Барселоны" по числу голов в Лиге Чемпионов



Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес, оформивший дубль в матче с "Интером" (2:1) вышел на 3-е место в списке бомбардиров каталонского клуба в Лиге Чемпионов.

Суарес забил 22 гола в 50 матчах главного клубного европейского турнира. По этому показателю форвард обошел Неймара и Патрика Клюйверта. Больше за "Барселону" забивали только Ривалдо (25 голов в 45 поединках) и Лионель Месси (112 в 137 матчах).

32-летний Суарес выступает за "Барселону" с 2014 года. Всего за каталонский клуб он провел 254 матча во всех турнирах, в которых забил 182 гола и отдал 96 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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