Суарес вышел на 3-е место в истории "Барселоны" по числу голов в Лиге Чемпионов
Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес, оформивший дубль в матче с "Интером" (2:1) вышел на 3-е место в списке бомбардиров каталонского клуба в Лиге Чемпионов.
Суарес забил 22 гола в 50 матчах главного клубного европейского турнира. По этому показателю форвард обошел Неймара и Патрика Клюйверта. Больше за "Барселону" забивали только Ривалдо (25 голов в 45 поединках) и Лионель Месси (112 в 137 матчах).
32-летний Суарес выступает за "Барселону" с 2014 года. Всего за каталонский клуб он провел 254 матча во всех турнирах, в которых забил 182 гола и отдал 96 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|7
|15
|2
|Гранада
|7
|14
|3
|Атлетико Мадрид
|7
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|6
|13
|6
|Атлетик Бильбао
|7
|12
|7
|Вильярреал
|7
|11
|8
|Севилья
|6
|10
|9
|Валенсия
|7
|9
|10
|Реал Вальядолид
|7
|9
|11
|Эйбар
|7
|8
|12
|Леванте
|7
|8
|13
|Осасуна
|7
|8
|14
|Алавес
|7
|8
|15
|Бетис
|7
|8
|16
|Хетафе
|7
|7
|17
|Сельта Виго
|7
|6
|18
|Эспаньол
|7
|5
|19
|Мальорка
|7
|4
|20
|Леганес
|7
|2