Суарес вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес забил 195-й гол в составе каталонской команды во всех турнирах.

Это третий результат в истории "сине-гранатовых". Уругваец опередил Ладислао Кубалу (194).

Больше за "Барсу" забивали только Лионель Месси (630) и Сесар Родригес (232).

33-летний Суарес выступает за "блауграну" с лета 2014 года. Чтобы отличиться 195 раз ему потребовалось 278 матчей.

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