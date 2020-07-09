Суарес вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров "Барселоны"

Теги барселоналуис суаресстатистика

Суарес вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес забил 195-й гол в составе каталонской команды во всех турнирах.

Это третий результат в истории "сине-гранатовых". Уругваец опередил Ладислао Кубалу (194).

Больше за "Барсу" забивали только Лионель Месси (630) и Сесар Родригес (232).

33-летний Суарес выступает за "блауграну" с лета 2014 года. Чтобы отличиться 195 раз ему потребовалось 278 матчей.

Не пропустите: Де Росси рассказал о своём восхищении игрой Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Павлюченко включён в топ-10 лучших форвардов "Тоттенхэма" в 21-м веке

Павлюченко включён в топ-10 лучших форвардов "Тоттенхэма" в 21-м веке

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов