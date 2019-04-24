Суарес вышел на второе место в списке лучших бомбардиров Примеры, догнав Бензема

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Суарес вышел на второе место в списке лучших бомбардиров Примеры, догнав Бензема
Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес забил гол в матче 34-го тура чемпионата Испании с "Алавесом" (2:0).

Для Суареса этот гол стал 21-м в нынешнем сезоне в Примере и он вышел на второе место в лучших бомбардиров турнира, догнав форварда "Реала" Карима Бензема.

Лидером бомбардирской гонки является нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который забил 33 гола в 31 матче.

Не пропустите: "Алавес" - "Барселона" - 0:2 (видеообзор матча). | http://soccernews.ru

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