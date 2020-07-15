Суарес высказался о будущем Месси в "Барселоне"

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Суарес высказался о будущем Месси в "Барселоне"

Форвард "Барселоны" Луис Суарес рассказал, что думает о будущем Лионеля Месси в каталонском клубе.

"Вижу его только в "Барсе". Решение, которое он принимает, направлено на его благо.

Всем бывает плохо, когда проигрываем, упускаем титул в Ла Лиге. Я всегда советую ему быть там, где ему комфортно, где он счастлив. Если ему хорошо в "Барселоне", тогда нужно оставаться. А если нужно перемены, он поймет как поступить.

Думаю, его семья счастлива жить в Барселоне. Он хочет быть в команде, которая будет побеждать", - сказал Суарес.

Контракт Месси рассчитан до лета 2021 года. Ранее сообщалось, что этим летом футболист покинет команду.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Вот именно!Только на его благо , а не команды и Каталонии!

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