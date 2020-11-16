Суарес высказался о неудачах "Барселоны" в Ла Лиге

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Суарес высказался о неудачах "Барселоны" в Ла Лиге

Форвард "Атлетико" Луис Суарес высказался о неудачах "Барселоны" в текущем сезоне чемпионата Испании.

Думаю ли я, что "Барселоне" не хватает меня? Нет, у них свой тактический план, называйте это как хотите. Мне пришлось принять то, что они не нуждаются во мне. Каждый может делать свои выводы. Мне жаль, что у моих друзей сейчас проблемы", - цитирует Суареса Marca.

После 9 туров Ла Лиги "Барселона" занимает 8 место в турнирной таблице, "Атлетико" располагается на 3 месте.

Не пропустите: Суарес рассказал о разговоре с Куманом перед уходом из "Барселоны" | http://soccernews.ru
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