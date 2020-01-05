Суарес высказался о ничейном матче с "Эспаньолом"

Форвард "Барселоны" Луис Суарес прокомментировал ничейный результат 19-го тура Примеры с "Эспаньолом" (2:2). Об этом сообщает Marca.



"Мы сделали самое сложное - вернулись, уступая в счете. Но мы потеряли два очка.



Есть вещи, которые нужно улучшать, будь то ничья, поражение или победа. Нужно становиться лучше, оценить произошедшее. Мы можем завоевать трофей, но для победы в Суперкубке Испании нужно стать лучше", - сказал Суарес.

"Барселона" лидирует в турнирной таблице Примеры. "Эспаньол" занимает последнее место.

Читайте также: Забивший "Барселоне" китаец У Лэй стал автором уникального достижения| http://soccernews.ru