Суарес высказался о ничейном матче с "Эспаньолом"

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Суарес высказался о ничейном матче с "Эспаньолом"

Форвард "Барселоны" Луис Суарес прокомментировал ничейный результат 19-го тура Примеры с "Эспаньолом" (2:2). Об этом сообщает Marca.

"Мы сделали самое сложное - вернулись, уступая в счете. Но мы потеряли два очка.

Есть вещи, которые нужно улучшать, будь то ничья, поражение или победа. Нужно становиться лучше, оценить произошедшее. Мы можем завоевать трофей, но для победы в Суперкубке Испании нужно стать лучше", - сказал Суарес.

"Барселона" лидирует в турнирной таблице Примеры. "Эспаньол" занимает последнее место.

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