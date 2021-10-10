Суарес высказался о номинации на "Золотой Мяч"
Фото: инстаграм Суареса/Автор неизвестен
Нападающий мадридского "Атлетико" и сборной Уругвая Луис Суарес поделился впечатлениями от номинации на "Золотой Мяч", а также высказался о предстоящих матчах квалификации к ЧМ-2022.
"Конечно, встретиться с товарищами, с Лео Месси и Неймаром, всегда приятно, это всегда особенное событие. Но на поле, я считаю, дружбы быть не может.
Я уругваец, и все уругвайцы должны гордиться тем, что их соотечественник в таком возрасте остается на вершине футбольного мира. Для меня это большой комплимент.
Но я не собираюсь прекращать трудиться, расти, бороться за право быть на вершине. "Атлетико" дает мне возможность выступать на самом высоком уровне и продолжать показывать свои навыки", – сказал уругвайский форвард.
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|Реал Мадрид
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|2
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14