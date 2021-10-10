Суарес высказался о номинации на "Золотой Мяч"

Фото: инстаграм Суареса/Автор неизвестен

Нападающий мадридского "Атлетико" и сборной Уругвая Луис Суарес поделился впечатлениями от номинации на "Золотой Мяч", а также высказался о предстоящих матчах квалификации к ЧМ-2022.

"Конечно, встретиться с товарищами, с Лео Месси и Неймаром, всегда приятно, это всегда особенное событие. Но на поле, я считаю, дружбы быть не может.

Я уругваец, и все уругвайцы должны гордиться тем, что их соотечественник в таком возрасте остается на вершине футбольного мира. Для меня это большой комплимент.

Но я не собираюсь прекращать трудиться, расти, бороться за право быть на вершине. "Атлетико" дает мне возможность выступать на самом высоком уровне и продолжать показывать свои навыки", – сказал уругвайский форвард.

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