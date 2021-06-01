Суарес высказался о Серхио Агуэро

Фото: инстаграм Суареса/Автор неизвестен

Уругвайский форвард "Атлетико" Луис Суарес прокомментировал переход Серхио Агуэро в "Барселону".

"Оказаться среди лучших – всегда серьезный вызов. Кун долго выступает на мировом уровне. Где бы он ни играл, он всегда оставлял о себе хорошие воспоминания.

Играть вместе с лучшим в мире будет плюсом для Агуэро. Я познакомился с ним на барбекю у Лео. Я рад за Агуэро и за "Барсу", создавшую такую связку. Он отличный игрок", – сказал уругваец.

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