Суарес высказался о своем будущем в "Барселоне"

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Суарес высказался о своем будущем в "Барселоне"

Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес заявил, что он пока не обсуждал с клубом свое будущее.

"Сейчас я не думаю о будущем, мои мысли связаны с нынешним контрактом. Нам всем стоит задуматься, как жить дальше на фоне происходящего в мире. Когда придет время, мы все обсудим с "Барселоной", - приводит слова Суареса Mundo Deportivo.

Контракт уругвайца с каталонским клубом действует до лета 2021 года. В соглашении есть опция продления на год, в зависимости от показателей игрока.

В нынешнем сезоне 33-летний Суарес провел за "Барселону" 23 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 11 результативных передач.

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