Суарес высказался о своем незасчитанном голе в матче с "Депортиво"

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Суарес высказался о своем незасчитанном голе в матче с "Депортиво"

Форвард "Барселоны" Луис Суарес прокомментировал незасчитанный гол рабоной в игре с "Депортиво".

"За день до матча я играл с сыном дома и часто бил по мячу рабоной. После этого он сказал мне, чтобы я попробовал так же сыграть в матче с "Депортиво". У меня, в принципе, все получилось, но арбитр не засчитал гол" - приводят слова Суареса испанские СМИ.

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