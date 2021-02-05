Суарес высказался о своём уходе из "Барселоны"
Нападающий "Атлетико" Луис Суарес поделился воспоминаниями о том, как он покидал "Барселону".
Звёздный футболист сменил каталонский клуб на мадридский в сентябре 2020 года на правах свободного агента.
"Мне было очень тяжело уходить, но я знал, что если останусь, меня будут атаковать. Никто мне ничего чётко не объяснял. Я не смог поговорить с Бартомеу. Это сделал мой адвокат. В итоге я решил, что нуждаюсь в переменах из-за гордости. Сейчас вижу, как обстоят дела в "Барселоне", и это даёт мне некоторое спокойствие", - цитирует уругвайца Onda Cero.
В составе "Атлетико" 34-летний Суарес забил 14 голов и сделал 2 ассиста в 20 матчах.
Не пропустите: Куман предпочел бы, чтобы Суарес перешел в "Ювентус" вместо "Атлетико". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14