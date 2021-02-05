Суарес высказался о своём уходе из "Барселоны"

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Суарес высказался о своём уходе из "Барселоны"

Нападающий "Атлетико" Луис Суарес поделился воспоминаниями о том, как он покидал "Барселону".

Звёздный футболист сменил каталонский клуб на мадридский в сентябре 2020 года на правах свободного агента.

"Мне было очень тяжело уходить, но я знал, что если останусь, меня будут атаковать. Никто мне ничего чётко не объяснял. Я не смог поговорить с Бартомеу. Это сделал мой адвокат. В итоге я решил, что нуждаюсь в переменах из-за гордости. Сейчас вижу, как обстоят дела в "Барселоне", и это даёт мне некоторое спокойствие", - цитирует уругвайца Onda Cero.

В составе "Атлетико" 34-летний Суарес забил 14 голов и сделал 2 ассиста в 20 матчах.

Не пропустите: Куман предпочел бы, чтобы Суарес перешел в "Ювентус" вместо "Атлетико". | http://soccernews.ru
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