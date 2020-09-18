Суарес высказался о своем возможном переходе в "Ювентус"
Форвард "Барселоны" Луис Суарес высказался по поводу своего возможного трансфера в "Ювентус".
Ранее сообщалось, что уругваец успешно сдал экзамен по итальянскому языку для получения гражданства Италии. Однако после стало известно, что "Ювентус" переключился на кандидатуру Эдина Джеко.
Суарес заявил, что все еще может продолжить карьеру в "Ювентусе"
"Да, переход в "Ювентус" вполне возможен", - цитирует уругвайца Gazzetta dello Sport.
Читайте также: Суарес близок к переходу в "Ювентус". Он успешно сдал экзамен по итальянскому языку. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17