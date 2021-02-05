Суарес высказался об утечке данных о зарплате Месси в "Барселоне"

Нападающий "Атлетико" Луис Суарес поделился мыслями о ситуации с публикацией информации об условиях контракта Лионеля Месси с "Барселоной".

"Не понимаю, зачем делать такую личную вещь публичной. Вспомните, сколько Лео дал клубу. Никто до него не давал так много одной команде. Этой информацией владели только четыре или пять человек. Но я не знаю, кто именно её слил", - приводит слова уругвайца Onda Cero.

Напомним, что звёздный аргентинец получил от "сине-гранатовых" 555 миллионов евро за четыре года.

Суарес покинул "Барсу" в сентябре, проведя за команду шесть сезонов.

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