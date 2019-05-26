Суарес: "Я пропустил финал Кубка Испании не по своей воле"

Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес заявил, что он не жертвовал финальным поединком Кубка Испании против "Валенсии" (1:2) ради возможности выступить на Кубке Америки.

"Моя нынешняя травма не имеет никого отношения к прежней проблеме с хрящом. Мне сделали операцию из-за разрыва мениска, который я получил в матче с "Ливерпулем". Я не имел возможности выбирать и пропустил финал Кубка Испании не по своей воле", - приводит слова Суареса Marca.

Ожидается, что форвард успеет восстановиться к старту Кубка Америки, который пройдет в Бразилии с 15 июня по 7 июля. Сборная Уругвая на этом турнире сыграет в одной группе с командами Эквадора, Японии и Чили.

В нынешнем сезоне 32-летний Суарес провел за "Барселону" 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 25 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Уткин: "Тренер у "Барселоны" пустое место. Физрук". | http://soccernews.ru