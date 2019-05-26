Суарес: "Я пропустил финал Кубка Испании не по своей воле"
Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес заявил, что он не жертвовал финальным поединком Кубка Испании против "Валенсии" (1:2) ради возможности выступить на Кубке Америки.
"Моя нынешняя травма не имеет никого отношения к прежней проблеме с хрящом. Мне сделали операцию из-за разрыва мениска, который я получил в матче с "Ливерпулем". Я не имел возможности выбирать и пропустил финал Кубка Испании не по своей воле", - приводит слова Суареса Marca.
Ожидается, что форвард успеет восстановиться к старту Кубка Америки, который пройдет в Бразилии с 15 июня по 7 июля. Сборная Уругвая на этом турнире сыграет в одной группе с командами Эквадора, Японии и Чили.
В нынешнем сезоне 32-летний Суарес провел за "Барселону" 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 25 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32