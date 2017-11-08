Суарес: "Я самый большой свой критик"



Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес признал, что находится в плохой форме.

"Я самый большой свой критик. У нас были матчи, в которых я был полезен команде, но не забивал голы. В других поединках я очень старался, но не сумел отличиться. Порой ты делаешь все ради гола, но мяч не идет в ворота. Но бывают голы и при неудачных ударах.

Форварды привыкли к подобному и стараются с этим мириться. Я должен забивать голы, так как это моя работа. Но сейчас команда не слишком нуждается в моих голах. Я не чувствую беспокойства, но не могу сказать, что доволен своей формой. Я знаю, что стоит забить гол, как пойдут и другие", - приводит слова Суареса Diario Sport.

В этом сезоне 30-летний Суарес провел за "Барселону" 14 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Не пропустите: Маскерано: "Уход Неймара был тяжёлым ударом, мы этого не ожидали". | http://soccernews.ru