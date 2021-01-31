Суарес забил 158 голов в Ла Лиге. Он в пятерке лучших в XXI веке

Теги луис суаресатлетико мадрид

Суарес забил 158 голов в Ла Лиге. Он в пятерке лучших в XXI векеФорвард мадридского "Атлетико" Луис Суарес сделал дубль и помог команде победить в матче 21-го тура испанской Ла Лиги с "Кадисом" (4:2).

Теперь в активе уругвайца 158 мячей в Чемпионате Испании. В XXI веке только четыре футболиста забили больше, чем Суарес в Ла Лиге: Лионель Месси (453), Криштиану Роналду (311), Давид Вилья (184) и Карим Бензема (179). Ариц Адурис забил столько же голов, сколько и Суарес - 158.

Напомним, Суарес выступает в чемпионате Испании с лета 2014 года. До текущего сезона он играл за "Барселону".

Читать также: Дубль Суареса принес "Атлетико" победу над "Кадисом" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ливерпуль" в гостях обыграл "Вест Хэм". От первого места - 4 очка

"Ливерпуль" в гостях обыграл "Вест Хэм". От первого места - 4 очка

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов