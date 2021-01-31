Суарес забил 158 голов в Ла Лиге. Он в пятерке лучших в XXI веке

Форвард мадридского "Атлетико" Луис Суарес сделал дубль и помог команде победить в матче 21-го тура испанской Ла Лиги с "Кадисом" (4:2).

Теперь в активе уругвайца 158 мячей в Чемпионате Испании. В XXI веке только четыре футболиста забили больше, чем Суарес в Ла Лиге: Лионель Месси (453), Криштиану Роналду (311), Давид Вилья (184) и Карим Бензема (179). Ариц Адурис забил столько же голов, сколько и Суарес - 158.