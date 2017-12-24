Суарес забил 400-й гол в карьере

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Суарес забил 400-й гол в карьере

В матче 17-го тура чемпионата Испании "Барселона" разгромила "Реал" со счетом 3:0.

Первый мяч в этой встрече на счету уругвайского нападающего Луиса Суареса.

Этот гол стал для форварда 400-м в его карьере.

Голы 30-летнего форварда распределились следующим образом: "Барселона" (131 гол), "Аякс" (111), "Ливерпуль" (82), сборная Уругвая (49), "Гронинген" (15) и "Насьональ" (12).

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