Суарес забил девять голов в восьми матчах в 2018 году

В первом полуфинальном матче Кубка Испании "Барселона" играет с "Валенсией".

Счет в этом поединке открыл уругвайский нападающий каталонского клуба Луис Суарес.

Форвард забил 9 голов в 8 матчах за клуб в 2018 году.

В этом сезоне 31-летний Суарес провел за "Барселону" 28 матчей во всех турнирах и забил 19 мячей.

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