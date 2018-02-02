Суарес забил девятый мяч в девяти матчах против "Валенсии"

В первом полуфинальном матче Кубка Испании "Барселона" играет с "Валенсией".

Счет в этом поединке открыл уругвайский нападающий каталонского клуба Луис Суарес.

Этот гол стал для форварда девятым в девяти встречах против "летучих мышей".

Стоит отметить, что "Валенсия" является "любимым клиентом" 31-летнего Суареса наряду с "Бетисом".

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