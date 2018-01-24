Суарес забил пять голов в четырех матчах в декабре - лучший результат в Ла Лиге

Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес стал самым результативным игроком чемпионата Испании в декабре.

Форвард отметился пятью забитыми мячами в четырех декабрьских матчах Ла Лиги.

Напомним, что 31-летний Суарес был признан лучшим игроком Примеры по итогам декабря.

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