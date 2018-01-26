Суарес забил восемь голов в последних шести матчах против "Эспаньола"

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Суарес забил восемь голов в последних шести матчах против "Эспаньола"

В ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов "Барселона" дома играет с "Эспаньолом".

Счет в этом поединке открыл уругвайский нападающий "блауграны" Луис Суарес.

Стоит отметить, что 31-летний форвард забивает в пятом из шести последних матчах против "Эспаньола". В этих встречах он отметился восемью мячами.

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